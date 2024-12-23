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خارج الحدود

وزير الخارجية يستقبل مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع مرشحة نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

 استقبل د. بدر عبد العاطي  وزير الخارجية والهجرة اليوم الإثنين، د. حنان مرسي المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، لمتابعة سير حملتها الانتخابية والجولة الإفريقية التي تجريها للتواصل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

أكد عبد العاطي أهمية الدور المصري في دعم قضايا  القارة الإفريقية على كافة المستويات، موضحًا أن ترشح الدكتورة حنان مرسي يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز حضورها في المنظمات الإقليمية والدولية، ودعم الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي مناصب قيادية للتأكيد على التزام مصر بدعم الاتحاد الأفريقي وتحقيق أهداف القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها. 

 وشدد  وزير الخارجية على ما لمسه في اتصالاته من دعم واسع للدور المصري وتقدير كبير للمؤهلات العلمية والعملية للمرشحة المصرية، مؤكدًا تواصل الجهود الدبلوماسية المصرية لتأمين لهذا الترشيح.

من جانبها، استعرضت  الدكتورة حنان مرسي أبرز محطات جولتها الإفريقية الأخيرة، التي شملت العديد من اللقاءات مع الرؤساء والوزراء وكبار المسئولين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي. وأشارت إلى النقاشات المثمرة التي أجرتها، والتى ركزت على أولويات القارة الإفريقية ورؤيتها لمسار الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات وتعزيز الحوكمة في إطار الاتحاد الإفريقي، فضلًا عن قضايا التنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز التكامل الإقليمي. كما أكدت على رغبتها في تمثيل مصر والقارة بأكملها في هذا المنصب القيادي للدفع بمصالح  القارة الإفريقية في الأطر متعددة الأطراف والاسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة ٢٠٣٦.

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حنان مرسي المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجولة الإفريقية الاتحاد الأفريقي

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