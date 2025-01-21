الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الهلال والوحدة بالدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

 يواجه فريق الهلال اليوم الثلاثاء نظيره الوحدة في إطار مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري السعودي، والتي تقام على أرض ملعب المملكة أرينا.

 

موعد مباراة الهلال والوحدة

 ويخوض نادي الهلال مباراة الوحدة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مباريات دوري روشن.

 

القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة
تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

عامل التصحيح: 5/6.

 

الهلال يعتلي حاليًا قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة وبالتساوي مع الاتحاد الذي يتواجد في الوصافة بفارق الأهداف.

بينما يقع الوحدة  في المركز السابع عشر من جدول دوري روشن برصيد 12 نقطة فقط، ويقترب من مركز الهبوط إلى دوري يلو لذلك يطمح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين مركزه.

 

خاض الهلال   15 مباراة حيث حقق الفوز في 13 لقاء في مقابل التعادل في مواجهة والخسارة في مثلها.

الهلال في آخر ظهور له اكتسح نظيره، الفتح بتسعة أهداف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ 15 بالدوري السعودي.

مهمة الهلال ستكون سهلة من الناحية النظرية أمام الوحدة الذي يقبع حاليًا في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الهلال والوحدة بطولة الدوري السعودي موعد مباراة الهلال والوحدة مباراة الهلال فريق الهلال

مواد متعلقة

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي

تقارير إنجليزية: عمر مرموش يخضع للكشف الطبي بمانشستر سيتي اليوم

مواجهة نارية بين طلائع الجيش وإنبي اليوم بالدوري المصري

سموحة يحل ضيفًا ثقيلًا على الاسماعيلي اليوم بالدوري

تأجيل موعد الكشف الطبي لعمر مرموش تمهيدًا للانتقال لمانشستر سيتي

بجانب مرموش، فيتور ريس يجتاز الكشف الطبي ويوقع عقود انتقاله لمانشستر سيتي

تشيلسي يستعد للتعاقد مع مامادو سار على سبيل الإعارة

تقارير إسبانية: أنشيلوتي لن يستمر مع ريال مدريد

ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكر وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

مصر ضمن الـ 10 الكبار لأهم مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

موعد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل، انخفاض 11 صنفا من الخضار اليوم بسوق العبور

ماذا يعني إعلان ترامب الطوارئ في مجال الطاقة وكيف يؤثر على السوق العالمي؟

منوعات

المزيد

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

سيناتور أمريكي يثير جدلا بثيابه خلال حفل تنصيب ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بمشاركة الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالرغبة فى الابتعاد عن المقربين

سبب نزول سورة يونُس وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية