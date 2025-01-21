ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا بتقييد شروط منح الجنسية الأمريكية للولادات على أراضي البلاد.

وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جدًّا... من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".

وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه غير واثق من وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس والذي بدأ يوم الأحد.

أدلى ترامب بهذه التعليقات أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية.

وأضاف ترامب إن القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان يبدو كأنه "موقع هدم ضخم" وتجب إعادة بنائه بطريقة مختلفة.

أمور رائعة قد تحدث

ولفت الرئيس الأمريكي إلى ضرورة إعادة بناء قطاع غزة بطريقة مختلفة: «غزة بحالة دمار كامل، ويجب إعادة إعمار القطاع» لافتًا إلى أن: “هناك أمور رائعة قد تحدث في غزة”.

كما قال الرئيس الأمريكي إنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لكنه أشار إلى أن موعد اللقاء لم يتحدد بعد.

وأضاف ترامب الذي تولى منصبه الاثنين أيضا أنه سيحاول إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

واعتبر أن بوتين "يدمر روسيا" برفضه التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "يجب عليه أن يبرم صفقة. أعتقد أنه يدمر روسيا بعدم إبرام صفقة".

من جهة أخرى قال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند لضمان الأمن الدولي.

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