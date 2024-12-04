مستفز وشغل بلطجة، رسالة قوية من علاء مبارك لـ ترامب لتهديده بتحويل المنطقة إلى جحيم

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعد تصريحه الذي هدد فيه بتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى جحيم، إذا لم يتم إطلاق سراح أسرى الاحتلال الإسرائيلي من يد المقاومة، قبل أن يتولى مهام منصبه في 20 يناير المقبل.

تهديدات مستفزة من دونالد ترامب

ووصف علاء مبارك تصريحات ترامب بأنها "مستفزة"، وقال في رسالته: "كنا نتوقع تصريح عاقل بعيد عن شغل البلطجة يعكس عن إدارة أمريكية مستقبلية عاقلة متزنة تعمل على تهدئة الأجواء تعمل على وقف فوري لإطلاق النار".

وقال علاء مبارك في تعليقه على تصريحات دونالد ترامب بتحويل الشرق الأوسط لجحيم: "تصريحات وتهديدات مستفزة من ترامب عن جحيم في الشرق الأوسط بخصوص حجز الرهائن وانه فعل ضد الإنسانية".

ووجه علاء مبارك بعض التساؤلات لـ دونالد ترامب قائلًا: "وماذا عن المذابح والمجازر، التى يرتكبها الكيان المحتل من قتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل وماذا عن تدمير المنازل والمستشفيات والبنية التحتية كل هذه الأفعال الإجرامية ليست ضد الإنسانية؟ وماذا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص ارتكاب نتنياهو جرائم حرب في غزة أليست هذه جرائم ضد الإنسانية؟"

كنا نتوقع تصريح عاقل بعيدًا عن شغل البلطجة

وفي رسالته القوية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قال علاء مبارك: "كنا نتوقع تصريح عاقل بعيد عن شغل البلطجة يعكس عن إدارة أمريكية مستقبلية عاقلة متزنة تعمل على تهدئة الأجواء تعمل على وقف فوري لإطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات لأهل غزة والتفاوض على تبادل الأسرى بهدوء إن وجد، تصريح يعطى أمل في إيجاد حل للسلام يعكس احترام للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين أمريكا ودول المنطقة وليس تهديد يشعل الأجواء وينمي مشاعر الكراهية."



جدير بالذكر ان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هدد منطقة الشرق الأوسط في تدوينة له على مواقعه للتواصل الاجتماعي "Truth"، حيث قال: "إذا لم يطلق سراح الرهائن في غزة قبل 20 الشهر المقبل فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط، سيتم ضرب المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل أقوى من أي ضربة شهدها التاريخ الطويل والمجيد للولايات المتحدة".

ترامب يهدد بتحويل منطقة الشرق الأوسط لجحيم

وقال ترامب في تصريحاته المثيرة للجدل: "الجميع يتحدث عن الرهائن بوحشية وبشكل غير إنساني وبما يتعارض مع إرادة العالم ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال"

دونالد ترامب، فيتو



يذكر أن دونالد ترامب قال في تصريحات له قبل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة "إنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل، فسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط."

وأكد ترامب أنه "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل.." قائلًا: "أطلقوا سراح الأسرى الآن".

وأضاف ترامب في تصريحاته "الجميع يتحدث عن الرهائن بوحشية وبشكل غير إنساني وبما يتعارض مع إرادة العالم، ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال".

حماس تؤكد مقتل 33 أسيرًا إسرائيليًا

وكانت حركة حماس قد أعلنت، أول أمس الاثنين، أن هناك 33 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين لديها قُتلوا منذ أكتوبر2023، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أماكن مختلفة في قطاع غزة.

وأكدت حماس، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها في تطبيق تليجرام، أن بعض هؤلاء فُقدت آثاره بسبب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعنته.

كما حذرت حماس من "استمرار العدوان (الإسرائيلي)، مؤكدة أنه يرفع حصيلة قتلى أسرى "العدو".

ودعت حماس إلى إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الأسرى المتبقين.

وتشير إحصاءات الاحتلال الإسرائيلي إلى وجود 101 أسير محتجزين في قطاع غزة.

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