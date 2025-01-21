الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

إحالة دجال الوايلي المتهم بالنصب على المواطنين للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة الوايلي، بإحالة دجال لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.

جلب الحبيب وتزويج الفتيات، القبض على الشيخ سماحة دجال الوايلي للنصب على المواطنين.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولته أعمال الدجل والشعوذة وإيهامه ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة  وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل –هاتفى محمول "بفحصهما فنيًا" تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة الوايلي اعمال الدجل الإدارة العامة لحماية الآداب

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