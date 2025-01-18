السبت 18 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس دجال الوايلي المتهم بالنصب على المواطنين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي، تجديد حبس دجال لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 15 يوما على ذمة التحقيق.


جلب الحبيب وتزويج الفتيات، القبض على الشيخ سماحة دجال الوايلي للنصب على المواطنين

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولته أعمال الدجل والشعوذة وإيهامه ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة  وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل –هاتفى محمول "بفحصهما فنيًا" تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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جنح الوايلي الإدارة العامة لحماية الآداب الشرطة المتخصصة

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