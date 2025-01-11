وفاة طالبين دهسهما قطار في المنيا

توفي طالبان إثر تعرضهما للدهس تحت عجلات قطار أثناء عبورهما المزلقان في مركز ملوي، الواقع جنوب محافظة المنيا, وقد تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادثة.

وفاة طالبان نتيجة دهس قطار في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة حول وقوع الحادث، مما استدعى استجابة فورية من سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية.

مركز ملوي جنوب محافظة المنيا

وعند الوصول إلى مكان الحادث، تبين أن الضحيتين هما "ر.ك" و"ع.م"، وهما من سكان إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى ملوي التخصصي، جنوب المنيا وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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