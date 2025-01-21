الثلاثاء 21 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد سعد وتامر عاشور يعيدان لـ"الألبوم" هيبته وأنغام تكرر التحدي، والجمهور: زهقنا من السينجل

تآمر عاشور واحمد
تآمر عاشور واحمد سعد، فيتو

ألبوم تامر عاشور وأحمد سعد، قدم النجمان أحمد سعد وتامر عاشور خلال الأيام الماضية وجبة دسمة في الساحة الغنائية، حيث قدم الأول ألبوم حبيبنا وتضمن 9 أغاني، بينما  طرح الأخير  ألبوم ياه واشتمل على 12 أغنية مختلفة 

ألبوم تامر عاشور وأحمد سعد 

وشهدت الساحة الفنية مباراه قوية بين الألبومين واستطاعت أغانيهما خطف التريند في وقت قياسي، وبشهادة الجمهور الذي أكد أن هذين الألبومين احترما  أذن المستمع من حيث اختيارات وألحان الأغاني، كما إن معظم جمهور النجمين أكد أن الثنائي أعادا زمن الكاسيت من جديد قي شكل ألبوم، في ظل سيطرة السينجل علي السوق بالوقت الحالي بعد ذهاب معظم النجوم إلي هذا الاتجاه. 

ألبوما أحمد سعد وتامر عاشور تسبب في مطالبة الجمهور الحدة من طرح الأغاني بشكل سينجل، والذهاب إلي طرح الأغاني في شكل الألبوم كامل، كما أعتادت الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية 

و المفاجاة أن الفنانة أنغام أيضا قررت السير من جديد علي خطي تامر عاشور وأحمد سعد، حيث بدأت التحضيرات علي ألبومها الجديد التي تتعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقي في مصر ومنهم: أمير طعيمة وأكرم حسني الذي أثبت موهبته في كتابة الأغاني.

وحرص  أحمد سعد، على تهنئة  تامر عاشور بعد طرحه لأحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “ياه”، الذي طرحه على جميع المنصات، مشيدًا بأغانيه المميزة.

في هذا السياق، شارك أحمد سعد بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام عبر خاصية الإستوري، وجاء بتعليق: “تامر عاشور عامل عظمة ما شاء الله أنا مستمتع”.

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