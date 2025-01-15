الأربعاء 15 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد سعد يوجه رسالة لـ تامر عاشور بعد طرح ألبومه الجديد "ياه"

أحمد سعد وتامر عاشور
أحمد سعد وتامر عاشور

حرص الفنان أحمد سعد، على تهنئة الفنان تامر عاشور بعد طرحه لأحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “ياه”، الذي طرح اليوم على جميع المنصات، مشيدًا بأغانيه المميزة.

 

في هذا السياق، شارك أحمد سعد بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام عبر خاصية الإستوري، وجاء بتعليق: “تامر عاشور عامل عظمة ما شاء الله أنا مستمتع”.

 

على الجانب الآخر، كان طرح النجم أحمد سعد ، منذ قليل أحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “حبيبنا” وذلك علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم أحمد سعد الجديد 

ويتضمن ألبوم أحمد سعد الجديد بعنوان “حبينا” 9 أغاني هي، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، أنا مشيت، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، مفتقدني، بالإضافة إلى الأغنية الرئيسية للألبوم حبينا.

 

ويتعاون أحمد سعد في ألبومه الجديد مع تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وأدهم معتز ونادر عبد الله وأحمد إبراهيم ومنة القيعي وإيهاب عبد الواحد ومحمد الشافعي ومدين.

 

وكان النجم أحمد سعد قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.

 

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