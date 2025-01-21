الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب: سألتقي بوتين لكن لا أعلم متى وزيلنسكي يريد التوصل إلى اتفاق

ترامب وبويتن، فيتو
ترامب وبويتن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين لكن دون دون تحديد موعد لذلك.

وقال في حديث للصحفيين أثناء توقيع المراسيم في البيت الأبيض "سألتقي بالرئيس بوتين".

لكن ترامب لم يذكر تاريخا محددا للاجتماع المزمع عقده.

وقال "سأحاول إنهاء حرب أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.. زيلنسكي يريد التوصل لاتفاق". 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد  ألغى العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها في البيت الأبيض، أن ترامب وقع على مرسوم إلغاء العقوبات اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك عقب وصول دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض لمباشرة مهامه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في ولايته الثانية.


وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية، في أبريل الماضي، بأن "أمريكا فرضت عقوبات على ناشط يميني إسرائيلي وكيانين، لدورهم في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، في الضفة الغربية".

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "وزارة الخارجية أدرجت، بن تسيون جوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة شارك أعضاؤها في أعمال عنف، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين".

وأشارت الوزارة إلى أن "الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية، هي صندوق جبل الخليل وشلوم أسرايخ، اللذان أسسا حملات جمع للتبرعات، نيابة عن ينون ليفي، وديفيد حاي تشاسداي".

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