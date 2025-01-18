السبت 18 يناير 2025
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خارج الحدود

أمريكا تشدد الإجراءات على الحدود مع المكسيك قبل تنصيب ترامب

أمريكا تشدد الإجراءات
أمريكا تشدد الإجراءات على الحدود مع المكسيك،فيتو

وضع عناصر من شرطة الحدود الأمريكية أسلاكًا شائكة بين مدينة إل باسو في تكساس وجارتها المكسيكية سيوداد خواريز أمس الجمعة، وفق ما لاحظ صحفي في وكالة فرانس برس.

كذلك، أجرى عناصر الجمارك وحماية الحدود تدريبات أمنية قرب الجسر الدولي الذي يربط بين المدينتين، قبل ثلاثة أيام من تنصيب دونالد ترامب الذي يعود إلى البيت الأبيض الاثنين. وتعطل مرور السيارات لمدة 40 دقيقة.

وقالت ياديرا مارتينيز، وهي من مستخدمي الجسر الدولي، لفرانس برس «هذا ثاني إغلاق أراه خلال أسبوع».

تُعد مدينة سيوداد خواريز إحدى النقاط التي تسمح الولايات المتحدة عبرها للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء باستخدام تطبيق «سي بي بي وان». وقد ساعدت هذه الآلية التي وعد ترمب بإلغائها، في تقليل عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.

وقال ترامب بعد فوزه إنه يريد إعلان حال طوارئ وطنية لتنفيذ خططه الخاصة بالترحيل الجماعي لمهاجرين، وإنه ينوي في هذا الإطار اللجوء إلى القوات المسلحة.

وقالت كريستي نويم التي عينها ترامب لتولي وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن مراقبة الهجرة، الجمعة، إن «التهديد الأول لأمننا الداخلي هو الحدود الجنوبية» مع المكسيك.


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وأعلن ترامب، الجمعة، عبر منصته تروث سوشيال أن حفل تنصيبه المقرر يوم الإثنين المقبل سيُنقل إلى داخل مقر الكونجرس بسبب الصقيع القطبي المتوقع في واشنطن.

وتفيد الأرصاد الجوية بأن الأجواء ستكون جليدية، مع رياح قوية، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أيضًا تساقط الثلوج في اليوم السابق على التنصيب.

ودعا ترامب العديد من الزعماء الأجانب لحضور حفل التنصيب. وتاريخيًّا، لم يحضر أي زعماء أجانب تنصيب الرئيس الأمريكي بسبب مخاوف أمنية وأرسلوا دبلوماسيين بدلا منهم.

وذكرت تقارير أنه بالإضافة إلى رئيسة الوزراء الأيطالية جورجا ميلوني، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو مؤيد قوي آخر لترامب، أنه سيحضر التنصيب. لكن المتحدث باسم فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وهو مؤيد آخر لترامب، قال هذا الأسبوع، إنه لن يحضر.

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