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ثقافة وفنون

مسلسل صفحة بيضا الحلقة الثالثة، سقوط والدة حنان مطاوع من الشرفة بعد تلقيها خبر وفاة ابنتها

أبطال صفحة بيضا،
أبطال صفحة بيضا، فيتو

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل صفحة بيضا تطورات درامية مثيرة،  حيث تستقبل ضي التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، صديقتها الدكتورة سماح في منزل فوزية، وبالرغم من استغراب سماح من طريقة ضي وإخفائها لاسمها وهويتها إلا أنها تقدم لها المساعدة وتمنحها المال الذي كانت في حاجة ماسة إليه. 

كما تساعدها سماح في شراء هاتف جديد بخط تليفوني يحمل اسمها، وتحاول ضي التواصل مع والدتها إلا أن محاولتها باءت بالفشل إذ لم تتمكن والدتها من استقبال اتصالها. 

تقرر ضي حينها الذهاب إلى الفيلا التي كانت  تسكن فيها وهي فيلا عادل، وهناك تتمكن من الحصول على أموالها وذهبها وملابسها، وبينما كانت تستعد لمغادرة الفيلا يصل عادل، تحاول ضي الهروب لكن حضور الضابط إياد للتحقيق مع عادل بشأن ضي ينقذها من الموقف وتنجح في الهرب.

 أما إياد فيتوجه إلى منتصر قبل سفره في محاولة للحصول على معلومات حول ضي، وفي هذه الأثناء يُكشف أن ضي متزوجة زواجًا مدنيًا من منتصر ولديها ابنة صغيرة تعيش في لندن تدعى مايا ووفقا لمنتصر فإنها لم تعد إلى مصر سوى منذ أسبوع واحد.  

تنتهي الحلقة بحدث مأساوي حيث يصل والد ضي إلى والدتها ليخبرها بأن ابنتها قد فارقت الحياة، تصاب الأم بصدمة شديدة تدفعها للخروج إلى الشرفة حيث تسقط أرضًا غارقة في دمائها.

 

مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضاء تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى  وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.
 

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