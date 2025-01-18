السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا على منصة Watch It

صفحة بيضا، فيتو
صفحة بيضا، فيتو

بدأ اليوم السبت، عرض مسلسل صفحة بيضا بطولة الفنانة حنان مطاوع على منصة Watch It، ولاقت الحلقة الأولى من المسلسل استحسان قطاع كبير من الجمهور بمجرد طرحها.

مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا

والمسلسل الذي يتكون المسلسل من 30 حلقة يعرض بمعدل 5 حلقات أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء على المنصة وذلك في تمام الساعة ٦ مساء.

ونشرت الفنانة حنان مطاوع صورة تجمعها بالفنانة القديرة ميمي جمال والفنانة الشابة أيسل رمزي من كواليس مسلسل صفحة بيضاء الذي تواصل حنان تصويره استعدادًا لعرضه قريبًا.

وعلقت حنان على حسابها الرسمي على انستجرام “اجمل وألذ وألطف 2 في الدنيا، مدام ميمي وآيسل حبيبتي مسلسل صفحة بيضاء …ضي”.

نور محمود في كواليس صفحة بيضاء

وصف الفنان نور محمود زميلته الفنانة حنان مطاوع بأنها “وش الخير” عليه مهنيا وإنسانيا.

ونشر فيديو عبر حسابه على انستجرام من كواليس أحدث أعماله “صفحة بيضاء” الذي يشارك فيه برفقة حنان، وقال عنها: “وش الخير عليا في شغلي تحديدا بعد أمل حياتي وكابول ووعود سخية فأنا ربنا كتبلي إني أرجع تاني لوش الخير ونشتغل سوا تاني.. ادعولنا”، في إشارة منه لحنان مطاوع.

وقالت حنان “أنا مبسوطة أوي إن أنا مع نور”، ورد نور “مبسوط ومتشرف.. حاجة حلوة أنا بشتغل مع حاجة حلوة".

وأرفق نور بالفيديو تعليقا مفاده “أنا وحنة وش الخير.. كواليس مسلسل صفحة بيضاء.. انتاج أروما - المتحدة.. تأليف حاتم حافظ إخراج أحمد حسن.. اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول”.

صورة حنان مطاوع من كواليس صفحة بيضاء     

وكانت الفنانة حنان مطاوع قد نشرت من قبل عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام صورة لشخصيتها بمسلسلها الجديد “صفحة بيضاء”.

وعلقت حنان مطاوع قائلة: “صفحة بيضا.. ضي”.

 بينما نشر المؤلف حاتم حافظ صورتين من كواليس تصوير مسلسل صفحة بيضاء عبر حسابه على تطبيق انستجرام تكشف أجواء التصوير.

مسلسل صفحة بيضاء

وتواصل الفنان حنان مطاوع تصوير مشاهدها في مسلسل "صفحة بيضاء" بين ديكورات العمل بالسادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم عرض العمل أواخر العام الجاري.
وتلعب حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.
 

مسلسل صفحة بيضاء

مسلسل صفحة بيضاء تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى  وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.
 

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