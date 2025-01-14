الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

إحالة 4 عاطلين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في الأميرية للجنايات

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

أمرت  نيابة الأميرية بإحالة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين متهمين بالتشاجر مع شاب والتعدي عليه بسلاح أبيض والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له تمثل في بتر بأصابع يده إلى محكمة الجنايات وحددت جلسة 21 يناير الجاري لنظر أولى جلسات المحاكمة.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وسقوط شخص مصاب، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.


وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (4 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض")، وطرف ثان: (عامل مصاب ببتر في أصابع يده بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة .


وكشفت التحريات أن الطرف الأول تعدى على الطرف الثاني بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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نيابة الأميرية قسم شرطة الأميرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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