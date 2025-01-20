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رياضة

135 لاعبًا ولاعبة يشاركون ببطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

الاجتماع الفني لبطولة
الاجتماع الفني لبطولة مصر الدولية، فيتو

أقيم مساء، اليوم الإثنين، الاجتماع الفني للنسخة الثانية من بطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة المقرر إقامتها على صالة رقم 2 و4 بإستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير الجاري.

وحضر الاجتماع الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى عدد من أعضاء الاتحاد المصري ومندوبو الفرق المشاركة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وأكدت النيوزيلاندية "جولي كاريل" الحكم العام للبطولة أن البطولة تشهد مشاركة 135 لاعبًا ولاعبة من 20 دولة وهم: "الهند - النمسا - البرازيل - جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - كندا - كينيا - التشيك - نيجيريا - الكونغو - بيرو - السعودية - إنجلترا - السويد - فرنسا - سويسرا - ألمانيا - تركيا - أذربيجان - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”.

ومن المقرر، أن تنطلق صباح غدًا الثلاثاء منافسات البطولة الدولية والمدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها "Grade 2" وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسخة واحدة.

ومن جانبها، وجهت النائبة هادية حسني الشكر لمسؤولي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير الذي تلاقاه الاتحاد خلال الفترة الماضية حتى تخرج البطولة بالشكل الذي يعبر عن اسم وسمعة مصر الحضارية لاسيما في ظل تنظيمها للعديد من البطولات العالمية والدولية الكبرى خلال الفترة الأخيرة وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير خلال الفترة الماضية بذوي الهمم ورعايتهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بهدف إدماجهم داخل المجتمع ليكونوا عنصرا فعالا داخل المجتمع المصري.

وبدأ مسؤولو الاتحاد خلال الفترة الماضية في عمل اجتماعات دورية بشكل مكثف مع اللجنة العليا للبطولة وبحث متطلبات مسؤولي اللجان المختلفة من أجل توفيرها والعمل على حل جميع العراقيل ومتابعة سير العمل الخاص باللجان.

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بطولة مصر الدولية استاد القاهرة الاتحاد المصري جولي كاريل هادية حسني

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