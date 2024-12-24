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رياضة

أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي

أودينيزي، فيتو
أودينيزي، فيتو

نجح فريق أودينيزي في العودة بانتصار من ملعب فيورنتينا، للمرة الأولى منذ عام 2007، بعدما حول تأخره إلى فوز (2-1)، أمس الاثنين، ضمن المرحلة ال17 من الدوري الإيطالي.

 

آخر فوز حققه أودينيزي خارج ملعبه أمام فيورنتينا

وخالف فريق أودينيزي التوقعات، وأسقط فيورنتينا في معقله لأول مرة، منذ تغلبه عليه (2-1) أيضا، في 11 نوفمبر من عام 2007، بهدفي فابيو كوالياريلا والأيقونة أنتونيو دي ناتالي.

وبهزيمته الأولى على أرضه والثالثة هذا الموسم، تجمد رصيد فريق المدرب رافاييلي بالادينو عند 31 نقطة، في المركز الخامس، بفارق الأهداف أمام يوفنتوس السادس.

في المقابل، رفع أودينيزي رصيده إلى 23 نقطة، في المركز التاسع.

 

أهداف مباراة فيورنتينا ضد أودينيزي 

واستهل فيورنتينا اللقاء بأفضل طريقة، إذ تقدم منذ الدقيقة الثامنة، من ركلة جزاء نفذها مويس كين.

وأعاد أودينيزي المواجهة إلى نقطة الصفر، منذ الثواني الأولى للشوط الثاني، بهدف للورينتسو لوكا، بعد تمريرة من الهولندي يورجن إيكيلينكامب (49).

واكتملت المفاجأة حين سجل أودينيزي هدف الانتصار، في الدقيقة 57 بواسطة تسديدة رائعة، من خارج منطقة الجزاء، للقائد الفرنسي فلوريان توفان (57).

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أودينيزي فريق أودينيزي فيورنتينا الدوري الإيطالي

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