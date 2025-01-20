احتراق دراجة بخارية داخل محطة وقود في الفيوم ومصرع قائدها

لقي شاب في الفيوم مصرعه، اليوم الاثنين، داخل مستشفى الفيوم العام، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى، بعد اشتعال النيران في دراجته النارية أثناء وجوده في محطة وقود بقرية كفر محفوظ بدائرة مركز طامية، وتم نقله إلي مستشفي الفيوم العام، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

مصرع اب متأثرا بإصابته وقرار النيابة العامة

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم ،إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بإصابة شاب بحروق خطيرة، من الدرجة الاولي، وتبين من التحريات أن حريق شب في دراجة بخارية، داخل محطة وقود بقرية كفر محفوظ، أثناء التموين بالوقود، نتيجة حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للدراجة، حاول الشاب الفرار من علي الدراجة، الا ان النيران كانت قد اشتعلت في ملابسه، وأصيب بحروق بالغة نقل على إثرها إلى مستشفي الفيوم العام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطبيب الشرعي، وإعداد تقرير بتاريخ وساعة وأسباب الوفاة، كما انتدب مهندس فني لتحديد أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.