إحالة فني أشعة للنيابة لانتحاله صفة طبيب في بورسعيد (صور)

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور رامي الفرارجي، حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك، برئاسة سماح فايد، اليوم الإثنين، للمرور على المنشآت الطبية الخاصة، وإحكام الرقابة عليها، للتأكد من لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

ضبط فني أشعة منتحل صفة طبيب عظام ببورسعيد، فيتو

وأسفرت الحملة عن ضبط فني أشعة منتحل صفة طبيب عظام بحي الجنوب، وإحالته للنيابة العامة وتشميع العيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط فني أشعة منتحل صفة طبيب عظام ببورسعيد، فيتو

ومن جانبها، أهابت إدارة العلاج الحر بالمواطنين عدم التعامل مع أي شخص طبيا حتى التأكد من وجود رخصة إدارة العلاج الحر معلقة على الحائط، وفي حالة عدم وجودها التواصل مع الإدارة للتأكد من صاحب العيادة، حتى يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدين على استمرار الجهود لضمان تقديم خدمات طبية أمنة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين.

ضبط فني أشعة منتحل صفة طبيب عظام ببورسعيد، فيتو

تأتي الحملة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتعليمات دكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ودكتور وليد فتحي عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.

ضبط فني أشعة منتحل صفة طبيب عظام ببورسعيد، فيتو

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