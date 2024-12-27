يجري جلسات تجميل، ضبط طالب بكلية تجارة ينتحل صفة طبيب جلدية بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن سقوط طالب ينتحل صفة طبيب بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وأنه طالب بكلية التجارة بجامعة الأزهر يدعى “م. ع. ع” ومقيم بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وبحسب ما أكده دويدار فأن الطالب ينتحل صفة طبيب جلدية وتجميل، ويدير عيادة غير مرخصة، ويتردد عليها المرضى، ويقوم بإجراء جلسات العلاج والتجميل المختلفة.



وتواصل فرق تفتيش العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج حملاتها على المراكز الطبية والعيادات الخاصة، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

حيث تمكن الفريق من ضبط الطبيب المزيف وهو يمارس مهنة الطب ويقوم بكتابة أدوية للمرضى بدون وجه حق أو مؤهلات تؤهله لتلك المهنة، ودون دراية أو التزام بسياسات مكافحة العدوى، مما يُعد خطرًا على صحة المواطنين، وعلى الفور تم ضبطه وتشميع العيادة، وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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