الإثنين 20 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ماجدة الرومي تحيي حفل عيد الحب في السعودية

ماجدة الرومي، فيتو
ماجدة الرومي، فيتو

تستعد الفنانة ماجدة الرومي لإحياء حفل عيد الحب يوم 14 فبراير في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا 

حفل ماجدة الرومي في عيد الحب 

ومن  المقرر ان تقدم ماجدة الرومي خلال حفل عيد الحب عدد كبير من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 ومن ناحية أخري، تعود الفنانة ماجدة الرومي للجمهور خلال الفترة المقبلة بفيديو كليب قريبا، وذلك بعد طرحها مؤخرا لعدة أغان ومنهم أغنية بعدني بقلبك.

ماجدة الرومي تصور فيديو كليب جديدا 

 واقتربت ماجدة الرومي من الانتهاء من العمل على الفيديو كليب الذي تصوره حاليا، ومن المقرر أن تكشف تفاصيله الكاملة قريبا.

وفي وقت سابق، طرحت ماجدة الرومي ، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

 

أغنية ماجدة الرومي الجديدة 

 وأغنية ماجدة الرومي الجديدة من كلمات وألحان أميل فهد وتوزيع موسيقي داني الحلو.

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