ماجدة الرومي تعود إلى جمهورها بفيديو كليب جديد (صور)

تعود الفنانة ماجدة الرومي للجمهور خلال الفترة المقبلة بفيديو كليب قريبا، وذلك بعد طرحها مؤخرا لعدة أغان ومنهم أغنية بعدني بقلبك.

ماجدة الرومي تصور فيديو كليب جديدا

واقتربت ماجدة الرومي من الانتهاء من العمل على الفيديو كليب الذي تصوره حاليا، ومن المقرر أن تكشف تفاصيله الكاملة قريبا.

وفي وقت سابق، طرحت ماجدة الرومي ، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية ماجدة الرومي الجديدة

وأغنية ماجدة الرومي الجديدة من كلمات وألحان أميل فهد وتوزيع موسيقي داني الحلو.

وكان عوض الرومي شقيق الفنانة ماجدة الرومي ومدير أعمالها، اثار تساؤلات الجمهور مؤخرا، عقب تلميحه بسرقة وتسريب 3 أغان جديدة، وظن الجمهور أنها أغنيات “ماجدة”.

وتواصلت “ڤيتو” مع عوض الروبي شقيق ماجدة الرومي، وقال في تصريح خاص لفيتو: “إن أغاني شقيقته (ماجدة) الجديدة لم يتم تسريبها أي سرقتها،” مشيرا إلى أنه يقصد شخص أخر.

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