التصريح بدفن جثة عاطل شنق نفسه داخل مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة عاطل شنق نفسه داخل مصحة لعلاج الإدمان في منطقة كرداسة كان نزيلًا بها.

مصرع مدمن داخل مصلحة لعلاج الإدمان



تلقى مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث كرداسة، المقدم محمد سعودي، يفيد بوجود جثة داخل مصحة لعلاج الإدمان.



وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وعُثِر على جثة “إبراهيم.م” (26 عامًا) مدمن مخدرات، وكان متواجدًا في المصحة للعلاج من الإدمان.



وبعد إجراء التحريات، تبيّن أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته شنقًا في باب الحمام لمعاناته من الاكتئاب وعدم قدرته على الإقلاع عن تعاطي المخدرات.

وأضافت التحريات أن المصحة بها 110 نزلاء وقاموا بالصراخ عندما رأوا زميلهم يشنق نفسه في باب الحمام بالطابق الأول من المصحة، تحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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