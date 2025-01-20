انقضاء دعوى محاكمة مطرب شعبي في قضية دهس طفل في إمبابة بالتصالح، 70 ألف جنيه تنهي الخلافات، ووالد الطفل المصاب يقدم للمحكمة أوراق إتمام التنازل

أسدلت محكمة جنح إمبابة الستار علي قضية دهس مطرب شعبي لطفل بإمبابة في محافظة الجيزة بإنقضاء الدعوى بالتصالح حيث تقدم والد الطفل بما يثبت إتمام التصالح مع المطرب في القضية، وأقر بالتنازل عن الدعوى المدنية أمام هيئة محكمة جنح إمبابة، مقابل 70 ألف جنيه، تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين.

حادث دهس على يد مطرب شعبي بإمبابة

وتغيب الـمطرب الشعبي “ع” عن أولى جلسات محاكمته أمام جنح إمبابة، في قضية دهس طفل بإمبابة محدثًا إصابته بكسور وكدمات بالجسد، لعدم وجوب حضوره الجلسة.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، المطرب الشعبي المتهم في واقعة دهس طفل بمنطقة إمبابة إلى المحكمة المختصة.

قرارات النيابة في حادث دهس مطرب شعبي لطفل.

وخلال التحقيقات في القضية، أصدرت النيابة عدة قرارات في القضية بإجراء المتهم تحليل عينتي البول والدم، لبيان ما إذا كان تحت تأثير مواد مخدرة وقت الحادث، مع تحديد نوع المادة وجدولها القانوني، وتقديم تقرير فني بنتيجة التحليل.

وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للطفل المصاب وموافاة التحقيقات بالتقرير الطبي الخاص به، على أن يتم سؤاله فور تماثله للشفاء.

كما كلفت النيابة أحد الضباط بالانتقال إلى مكان الحادث لفحص وجود كاميرات مراقبة قد تكون سجلت الواقعة، مع تفريغ أي تسجيلات متاحة وتحرير محضر بالإجراءات.

ووجهت النيابة بإعداد رسم كروكي لموقع الحادث، يوضح اتجاهات الطريق وسير المتهم بالسيارة أثناء الحادث، مع تحديد وجود شهود عيان للاستماع إلى إفاداتهم.

القبض على مطرب شعبى

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى، وقيام قائد سيارة بدهس طفل بمنطقة إمبابة، وتم ضبط قائد السيارة وتبين بأنه مطرب شعبى، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالعرض على جهات التحقيق أمرت، بعرض مطرب شعبي على الطب الشرعي بعد دهسه طفل بإمبابة تبين سلبية تحليل تعاطي المخدرات، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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