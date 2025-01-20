الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس مهندس ونجارين بتهمة استدراج موظف بنك وسرقته فى أكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 جدد قاضي معارضات الجيزة حبس مهندس ونجارين بتهمة استدراج موظف فى أحد البنوك وسرقته تحت تهديد السلاح فى مدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

سرقة متعلقات موظف بأحد البنوك فى أكتوبر

 تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان، بلاغا من “رامى ع”موظف بأحد البنوك، يفيد بتعرفه على شخص عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وأصبحت بينهما صداقة، وأنه توجه إلى شقته بدائرة القسم، وعند وصوله فوجئ بوجود صديقه وبرفقته شخصين آخرين وقاموا بسرقة هاتفه، و9 آلاف جنيه تحت تهديد السلاح وفروا هاربين، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “أحمد خ”، 31 سنة، مهندس معماري، و"أحمد أ"، 19 سنة، نجار، و“فارس س”، 19 سنة، نجار.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة 6 أكتوبر قاضي معارضات الجيزة قسم شرطة اكتوبر ثان
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21-1-2025

التحريات: فيديو منى فاروق مدته 16 دقيقة وشاهده 900 ألف شخص

تعرف على مكان جنازة المعلق الرياضي ميمي الشربيني

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

أبرزها «يا سلام يا خطيب»، النشطاء يودعون ميمي الشربيني بأشهر إفيهاته الكروية

قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير

كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

وزير الاتصالات: إطلاق مكالمات الواي فاي يستهدف معالجة ضعف تغطية الشبكات التقليدية

منوعات

المزيد

بعد اقترابه من الشمس، عالم فلك يعلن تفكك المذنب أطلس

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي على هواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية