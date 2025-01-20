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مستشفيات جامعة سوهاج تستعد لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن  مستشفيات سوهاج الجامعية على أتم استعداد لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء قطاع غزة.

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وقال النعماني انه تم وضع كافة الإمكانات والتجهيزات الطبية والعلاجية والمستلزمات للتعامل مع مختلف الإصابات، والحالات الواردة، وتجهيز فرق طبية متخصصة، وغرف العناية المركزة والطوارئ، وتوفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ.

 

وأضاف النعماني أنه في أبريل الماضي استقبلت مستشفيات  جامعة سوهاج٦٩ مصابًا فلسطينيًا وذويهم وتم علاجهم على مدار شهر، حيث تم تخصيص ثلاثة طوابق بالمستشفي، تضم ٢١ غرفة مجهزة لهم لتلقي العلاج السريري في بيئة صحية جيدة، إضافة إلى توفير جميع الوجبات الصحية، ووسائل الأمن والسلامة والترفيه لذويهم داخل وخارج المستشفى.

وأوضح أنه تم تقديم كافة الخدمات العلاجية لهم سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل «الضغط، والسكر، والفشل الكلوي، والأورام»، إلى جانب تقديم الخدمات الوقائية، وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، حتى تماثلهم للشفاء التام.

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أقسام الطوارئ التجهيزات الخدمات الوقائية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الخدمات العلاجية

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