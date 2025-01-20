إنشاء سوق الكوثر الحضري فى سوهاج

بدأت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج في أعمال إنشاء سوق الكوثر الحضري على مساحة 500 متر مربع بمنطقة الأبراج خلف محطة السرفيس، وذلك بمساهمة مجتمعية من إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت فريدة سلام رئيس حي الكوثر أن السوق الحضري يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في المنطقة من الخضروات، والفواكة، واللحوم، والأسماك، مشيرة إلى أن اختيار الموقع جاء للربط بين شبكة المواصلات الداخلية ومتطلبات السكان اليومية.

بالإضافة إلى وجود سوق جملة في جنوب الحي بقرية الديابات التابعة لمركز أخميم، مما يسهل حركة النقل والإمداد بين سوق الجملة والسوق الحضري الجديد، بما يضمن توفير السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة.

يُذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية في الأحياء المختلفة، في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة، والتخفيف عن المواطنين في تلبية مطالبهم بصورة حضارية ولائقة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تلبية المطلب الجماهيري لسكان حي الكوثر، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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