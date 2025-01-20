محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بغرفة عمليات مديرية التعليم

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بسوهاج، كما تفقد أعمال غرفة العمليات المركزية بالمديرية للاطمئنان على سير العمل بجميع لجان وغرف عمليات الإدارات التعليمية.



محافظ سوهاج يتفقد غرفة العمليات بالمديرية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

حيث تفقد المحافظ أعمال الامتحانات في لجان: مدرسة الحديثة بنات والدكتور النبوي المهندس بنين، وطارق بن زياد، واطمأن على سير العمل بلجان الامتحانات وتوفير المناخ الملائم والآمن لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما اطمأن على الاجراءات التي تتخذها المديرية لتأمين أعمال الامتحانات والحفاظ على سرية الأسئلة، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا بحيادية تامة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.



واختتم المحافظ جولته التفقدية بمتابعة سير أعمال اللجنة المركزية بالمديرية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد غرف العمليات الرئيسية والفرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات أمام القائمين على أعمال الامتحانات بجميع لجان المحافظة، ومواجهة أي طارئ قد يعترض سير أعمال الامتحانات بجميع لجان امتحانات المحافظة.



محافظ سوهاج يتابع أعمال المطبعة السرية بالمديرية للاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة والسرية التامة

كما تابع المحافظ أعمال المطبعة السرية بالمديرية للاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة والسرية التامة لعملية طباعة أوراق أسئلة الامتحانات وفق المعايير التي حددتها الوزارة.





من جانبه أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بسوهاج لهذا العام تسير بشكل طبيعى بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة للخروج بأعمال الامتحانات بالشكل الأمثل الذي يليق بصورة المحافظة ويحقق العدالة لجميع طلاب سوهاج.



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