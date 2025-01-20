الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

حبس شخصين بتهمة حيازة قطع أثرية وتوابيت في بني سويف

حبس شخصين بتهمة حيازة
حبس شخصين بتهمة حيازة قطع أثرية وتوابيت فى بنى سويف قبل بيعه

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين بتهمة حيازة قطع أثرية وتوابيت فى بنى سويف قبل بيعها، 4 أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات والعرض على لجنة فنية مختصة لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي (السياحة والآثار -الأمن العام ) بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف) بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار متخذين من مسكن أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبتفتيش المسكن عُثر على (تابوت خشبى يظهر منه مومياء كاملة ملفوفة بالكارتوناج "الكتان"  -  تابوت خشبي مغلق  - 4 وجوه خشبية تستخدم كوجوه للتوابيت – 26 تمثالا مختلف الأحجام "جميعها عليها رسومات ونقوش تعود للعصر الفرعوني").

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وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتنقيب عن الآثار وحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الاتجار فيها.. وبعرض المضبوطات على مفتشي الآثار تبين أن جميع المضبوطات أثرية وتعود للعصر الفرعوني المتأخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

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السياحة والآثار التنقيب عن الاثار النيابة العامة أمن بني سويف بالتنقيب عن الآثار مديرية أمن بني سويف مركز شرطة الواسطى

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