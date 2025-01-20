كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول منشورعلى مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدى على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.



خلاف على الأجر.. الأمن يكشف ملابسات تعدى سائق ميكروباص على سيدة بمدينة نصر

الأمن يكشف ملابسات تعدى سائق ميكروباص على سيدة بمدينة نصر



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعىي تضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدى على سيدة بالسب وإشهار سلاح أبيض بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق– مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات من مستقلى السيارة قيادته لخلاف على الأجرة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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