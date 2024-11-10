رئيس الخلود السعودي يكشف مصير ديانج مع الفريق بعد انتهاء إعارته

كشف محمد عبد الله الخليفة، رئيس نادي الخلود السعودي، موقف ناديه من شراء أليو ديانج المعار لفريقه من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم.

وقال رئيس الخلود في تصريحات تلفزيونية: “الكلام مبكر جدًا على نيتنا في شراء اللاعب أليو ديانج بالتأكيد اللاعب يقدم مستويات رائعة مع الفريق في الفترة الأخيرة لكن عقد اللاعب إعارة لمدة موسم مع عدم وجود أي بند لشراء اللاعب بعد نهاية الإعارة”.

وأضاف سيكون هناك جلسة مع فابيانو فلورا المدرب البرتغالي للفريق للحديث عن هذا الأمر.

ومن جهته، كشف حسن بن مرزوق المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب ناديه في ضمهم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال نتواجد في مصر قريبا لحسم الصفقة.

وأكد حسن بن مرزوق في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن الأخدود السعودي مهتم بالتعاقد مع زيزو لأنه لاعب كبير، لكن ما نعلمه أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه الزمالك.

وأضاف المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي: "نقدر الزمالك كثيرا، فالعلاقات بين الناديين قوية، لذلك نسلك الطرق القانونية مع مسؤولي الزمالك ونجتمع معهم للتفاوض حول القيمة المالية ونكشف عن رغبتنا في ضم زيزو".

وعن المقابل المادي لضم زيزو، رفض حسن بن مرزوق التعليق المبلغ المحدد لحسم الصفقة مؤكدا أن التواصل سيكون مع نادي الزمالك وأتمنى ارتداء اللاعب قميص الأخدود.

ويحتل الأخدود المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ8 نقاط، وفارق نقطة واحدة عن الفيحاء، صاحب أقرب المراكز المهددة بالهبوط.

جلسة بين زيزو والزمالك لبحث تجديد تعاقده

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الأسبوع المقبل مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق؛ من أجل التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.