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رياضة

ماركوس ليوناردو رجل مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

ماركوس ليوناردو،
ماركوس ليوناردو، فيتو

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال والفتح، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، في دوري روشن.

الهلال يسحق الفتح 0/9 في الدوري السعودي

وحقق الهلال فوزا كاسحا أمام نظيره الفتح بنتيجة (9-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري السعودي.

ليوناردو رجل مباراة الهلال والفتح

وأعلن دوري روشن عبر موقعه الرسمي، أن البرازيلي ماركوس ليوناردو نجم الهلال، هو رجل المباراة، باختيار الجماهير.

وحصل ليوناردو على 69% من أصوات الجماهير، متفوقا على سالم الدوسري الذي حل ثانيا ب15% فقط من أصوات الجماهير.

وسجل ليوناردو 3 أهداف (هاتريك) في حفلة أهداف الهلال أمام الفتح، وجاءت في الدقائق 45+6، 54 و65 على التوالي.

وغادر ماركوس ليوناردو المباراة في الدقيقة 87، متأثرا بإصابة قوية في الرأس، ليحل المهاجم عبد الله الحمدان بدلا عنه.

ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة، متمسكا بصدارة المسابقة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه الرائد في وقت لاحق من اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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