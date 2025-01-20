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أخبار مصر

وزير السياحة يكشف خطط مضاعفة الطاقة الفندقية في مصر

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
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أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الحاجة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر بما يساهم في استقبال عدد أكبر من السائحين، لافتًا إلى أن المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة المصرية مؤخرًا ستساهم في التوسع الأفقي للطاقة الفندقية.
 

تشجيع الاستثمار السياحي في مصر

وأضاف وزير السياحة والآثار إلي أن هناك مباحثات لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لبناء غرف جديدة في إطار المتاح من الإمكانيات.
 

تقليص مدد الحصول علي التراخيص


وأشار الي حرص الوزارة حاليا على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بصفة عامة تضع فيه كل وزارة ما لديها من فرص في هذا الإطار.

 مع حصر شامل لكافة الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة ويكون التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار تطبيقا لسياسة الشباك الواحد، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.

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