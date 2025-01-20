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حوادث

حبس مقاول أنهى حياة مدرس بوابل من الرصاص فى سوهاج

حبس مقاول أنهى حياة
حبس مقاول أنهى حياة مدرس

أمرت النيابة العامة، بحبس مقاول أنهى حياة مدرس بوابلًا من الرصاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن المجنى عليه عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

مقاول أنهى حياة مدرس بوابلًا من الرصاص

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مدرس مقتولًا بالرصاص داخل سيارته الملاكي على طريق فرعي بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة.

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وتوصلت تحريات المباحث الى  أن وراء ارتكاب الواقعة مقاول م وأنه استدرج الضحية من خلال اتصال تليفوني طلب فيه من الضحية توفير مبلغ مالي لحجز قطعة أرض، وفي الطريق استوقفه بحجة قضاء الحاجة، وأطلق عليه الرصاص فور نزوله من السيارة واستولى على المبلغ المالي وهاتفه المحمول.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف المتهم بأنه قام بالإتصال بالمجني عليه تليفونيًا وطلب منه مبلغ مالي عقب إيهامه بأن تلك المبالغ مطلوبه للتقديم لحجز قطعة أرض، وحال سيرهما بالطريق طالبه بالوقوف على جانب الطريق المشار إليه لقضاء الحاجة، وفور نزوله من السيارة أخرج سلاح ناري وباغت الضحية بإطلاق عيار ناري تجاهه فأصابه في جانبه الأيمن واستولى على المبالغ المالية وهاتف محمول خاص بالمجني عليه، وقام إلقائه في الزراعات.

وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري والمبالغ المالية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة.

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النيابة العامة مقاول يقتل مدرس مديرية أمن سوهاج مركز شرطة المراغة حادث قتل المراغة

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