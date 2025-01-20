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محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية (صور)

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد امتحانات الاعدادية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول  للشهادة الإعدادية.

 حيث يؤدي 126 ألف و190 طالبا وطالبة في 590 لجنة الامتحانات، ذلك للاطمئنان على حسن سيرها، والتأكد من توفير المناخ الملائم ومتطلبات الأداء الأمثل للطلاب داخل لجان الامتحانات، حرصا عليهم وتوفير سبل تحقيق النجاح والتوفيق لهم جميعا.

جولة محافظ الدقهلية لتفقد الامتحانات 

شملت جولة محافظ الدقهلية، عددا من لجان الامتحانات بمدينة السنبلاوين هي مدرسة ابن الوليد الابتدائية وتضم 19 لجنة يؤدي فيها 379 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، ولجنة مدرسة السنبلاوين الرسمية للغات وتضم 11 لجنة، يؤدي فيها 202 طالبا وطالبة الامتحانات.

أبدى الطلاب ارتياحهم بمستوى الأسئلة

واستمع "مرزوق "إلى الطلاب والطالبات للاطمئنان على سير اللجان والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكوى، وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق النجاح والتفوق، وعن سؤاله لهم عن مستوى الامتحانات أبدى الطلاب ارتياحهم بمستوى الأسئلة، وطلب منهم ضرورة الاستمرار في البذل والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق، قائلا: أسعدوا آباءكم وأمهاتكم بنجاحكم وتفوقكم فأنتم مستقبلهم المشرق.

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استمرار توفير الجو النفسي الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التأكد من استمرار توفير الجو النفسي الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات لتمكينهم من الأداء في سهولة ويسر، وتحدث مع الطلاب، والتقى بالمواطنين خارج اللجان واستمع منهم واطمأن على عدم وجود أي معوقات أو شكاوى تعوق سير الامتحانات.

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