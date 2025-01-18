حوافز لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لـنشرهم 21 بحثا بالمجلات الدولية

اعتمد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم السبت خلال جلسة المجلس الأكاديمى، حوافز النشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الأهلية بإجمالى 21 بحثا بكليتى الصيدلة والهندسة:

- 17 بحث بكلية الصيدلة، منهم 12 بحث نشر فى مجلات مصنفة Q1 و5 أبحاث نشرت فى مجلات مصنفة Q2 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

- 4 أبحاث بكلية الهندسة مصنفة Q1 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

الجامعة تواصل جهودها فى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي

وأضاف خاطر، أن الجامعة تواصل جهودها فى اتخاذ العديد من الخطواتت والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمها والارتقاء بها، بهدف الوصول إلى العالمية، وإثراء البحوث التطبيقية التي تسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية، موضحًا أن حوافز النشر التى تمنحها الجامعة لتشجيع البحث العلمي والنشر الدولى فى مجلات عالمية مرموقة من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية وبما يضمن رفع التصنيف الدولي للجامعة مع تقديم كافة التيسيرات للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية، وتوقيع الشراكات البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي.

الحوافز تأتى تشجيعًا لعلماء الجامعة على الإبداع والابتكار

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الأهلية، أن هذه الحوافز تأتى تشجيعًا لعلماء الجامعة على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية، مؤكدًا أن الجامعة دائما تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بـ النشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.