الأربعاء 15 يناير 2025
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ثقافة وفنون

شباك المنور، رواية جديدة لفاطمة الشرنوبي في معرض الكتاب 2025

رواية شباك المنور،
رواية شباك المنور، فيتو

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية "شباك المنور" للكاتبة فاطمة الشرنوبي، حيث تطرحها الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

رواية شباك المنور 

وتفتح المؤلفة نافذة على حياة رقية، الفتاة المراهقة العالقة بين ماضٍ يثقل كاهلها وحاضر يبحث عن مخرج، حيث تتأمل العالم من نافذة شرفتها الصغيرة وتبحث عن أثر والدها.

رحلة إنسانية مليئة بالتناقضات، بين مشاهد الطفولة التي تحمل بصمات الوحدة والحرمان، وبين محاولات التصالح مع الذات، متسائلة عن معنى الحرية في عالم يبدو وكأنه يحاصر الأحلام.

الكاتبة فاطمة الشرنوبي 

يشار إلى أن الكاتبة فاطمة الشرنوبي حصلت مؤخرا على جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول. 

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رواية شباك المنور الكاتبة فاطمة الشرنوبي معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 القاهرة الدولي للكتاب 2025 فاطمة الشرنوبي دار الشروق للنشر
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