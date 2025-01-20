طرح أراض تعليمي ورياضي للتخصيص الفوري

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة الشروق ارض اداري بمساحة 2792 متر بسر 10385 جنيه، وارض اداري بمساحة 4408 متر بسعر 10385 جنيه، وارض اداري بمساحة 969 متر بسعر 11540 جنيه

وارض تعليمي بمساحة 10418 متر بسعر 9585 جنيه ارض حضانة بمساحة 1990 متر بسعر 11810 جنيه، وارض رياضي بمساحة 1949 متر بسعر 5480 جنيه

وبمدينة برج العرب الجديدة أرض حق انتفاع ترفيهي بمساحة 4118 متر وأرض سكني بمساحة 13531 متر بسعر 4190 جنيه.

كما تطرح بالعلمين الجديدة أرض سكني بمساحة 4199 مترًا بسعر 6295 جنيهًا للمتر، أرض سكني بمساحة 4200 متر بسعر 6295 جنيهًا للمتر، أرض سكني بمساحة 4150 مترًا بسعر 6295 جنيهًا، وأرض سكني بمساحة 15313 مترًا بسعر 5395 جنيهًا.

كما تطرح بالصالحية الجديدة ارض تجاري بمساحة 11260 مترًا بسعر 7365 جنيهًا.

وبمدينة العاشر من رمضان أرض بمساحة 6122 مترًا بسعر 5670 جنيهًا للمتر، وأرض مخازن بمساحة 43257 مترًا بسعر 5670 جنيهًا، وأرض معارض بمساحة 43257 مترًا بسعر 10635 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1851 مترًا بسعر 13920 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 199673 مترًا بسعر 4910 جنيهات.

كما تطرح بمدينة المنيا الجديدة أرض حق انتفاع سوق تجاري بمساحة 1913 مترا، وأرض ممشى سياحي حق انتفاع بمساحة 16500 متر، وأرض حق انتفاع بمساحة 3000 متر.

وتطرح أرض طبي بمساحة 1153 مترا بسعر 8355 جنيها، أرض تجاري إداري بمساحة 1112 مترا بسعر 13680 جنيها.

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرض عمراني مختلط بمساحة 42565 مترا بسعر 1930 جنيها، وأرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 600 متر بسعر 10010 جنيهات، وأرض طبي بمساحة 3575 مترا بسعر 4570 جنيها.

اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى اننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، بجانب رؤية الدولة المصرية لتنمية المنطقة بالكامل.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك فى ضوء الإقبال الكبير الذى شهده الساحل الشمالى فى الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالى الغربى، موجها بوضع برنامج زمني لتنفيذ هذه الفنادق وفقا لأعلى المستويات.

واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ ممشى للزائرين يربط بين المشروعات بالمنطقة به كافة الخدمات المتاحة، كما تم استعراض الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية.

من جانبهم قدم كبار المطورين الموجودين الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الفكر المتطور للوزارة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مستعرضين عددا من الاقتراحات والطلبات التي من شأنها التيسير لدفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات بهذه المنطقة.

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، وعددا من أعضاء الجمعية لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور، مستعرضًا المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بقطاع المرافق والطرق بالمناطق الصناعية بعددٍ من المدن الجديدة، ولاسيما بمدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وغيرهما من المدن، بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة للتيسير على المستثمرين.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مداخلات رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، حيث تقدموا بعدد من الطلبات والمقترحات تتعلق بأعمال الطرق والمرافق والخدمات بالمناطق الصناعية.

وفي الإطار ذاته، أكد وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، فهم شركاء فى تنمية تلك المدن، مؤكدًا حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات، من خلال آليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار، من أجل دفع معدلات التنمية فى القطاعات المتعددة بالمدن الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.