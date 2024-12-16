رئيس جهاز المنيا الجديدة يتفقد أعمال التطوير بعدد من المناطق

واصل المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالممشى السياحي بالحي الخامس بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



والتقى رئيس جهاز المنيا الجديدة، مع المستثمر القائم بأعمال تطوير المنطقة لمتابعة موقف المرافق وخطوط الكهرباء والغاز التي تمر بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة رفع خطوط المرافق بالأجهزة المساحية الدقيقة بمعرفة المستثمر وبالتعاون مع الإدارات المعنية بالجهاز، على أن يتم تقديم رسومات توضح المنطقة بعد التطوير مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ الكامل على خطوط المرافق.

وأوصى بضرورة تنفيذ سياج شجري كثيف بارتفاع مناسب في المنطقة الفاصلة بين الممشى والطريق الصحراوي السريع لحماية العائلات والأطفال من الخروج إلى الطريق الصحراوي والتعرض للخطر، مشددًا على الحفاظ على جميع المرافق القائمة سواء المدفونة او الظاهرة عند التخطيط والتنفيذ لأعمال التطوير مع التنبيه على المقاول القائم بالأعمال بسرعة إعداد وتجهيز الرسومات والبدء في التنفيذ في أسرع وقت.

وتفقد المهندس أحمد مصطفي محمد، الحي السياحي والمتميز وبيت الوطن، لمتابعة أعمال شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء ومختلف شبكات المرافق المتعارضة مع أعمال الطرق، موجهًا مسئولي المشروعات وجميع الشركات القائمة بالأعمال بضرورة متابعة وتكثيف معدلات التنفيذ.

وأصدر رئيس جهاز المنيا الجديدة تعليماته لشركة التشغيل والصيانة للشبكات بضرورة البدء فورًا في تطهير مطابق الصرف الرئيسية الخاصة بخط الطرد المؤدي لمحطة صرف ٣ وعمل تعلية لمطابق الصرف ذات المنسوب المنخفض.

كما وجه الشركة القائمة بأعمال الطرق بسرعة التنسيق مع جميع الشركات العاملة للانتهاء من مختلف الأعمال.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح في الفيوم الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42001 متر بسعر 2740 جنيها، وأرض تعليمي جامعة بمساحة 98529 مترا بسعر 1830 جنيها، أرض تجاري بمساحة 3997 مترا بسعر 3645 جنيها.

وتطرح في المنيا الجديدة أرض فندق بمساحة 17640 مترا بسعر 4500 جنيه، وأرض تجاري سكني بمساحة 1556 مترا بسعر 7900 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 681 مترا بسعر 17250 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1230 مترا بسعر 4265 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1044 مترا بسعر 13545 جنيها.

كما تطرح في مدينة ناصر الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، وأرض بنك بمساحة 1018 مترا بسعر 6545 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46278 مترا بسعر 46278 جنيها.

وبمدينة أخميم الجديدة تطرح أرض تجاري سكني بمساحة 1245 مترا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 1140 مترا بسعر 4140 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 1233 مترا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تعليمي بمساحة 8230 مترا بسعر 2235 جنيها، ارض تعليمي بمساحة 630000 متر بسعر 1500 جنيه.

كما تطرح أرض مخازن 1465 مترا بسعر 1050 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 5000 متر بسعر 2350 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيها، أرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيها، وأرض طبي بمساحة 7835 مترا بسعر 1845 جنيها.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض بنشاط تجاري إداري سكني بمساحة 1136 مترا بسعر 6090 جنيهًا وارض تجاري بمساحة 1835 مترًا بسعر 7500 جنيه والتقديم على الأراضي خلال شهر ديسمبر الجاري.

تلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

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