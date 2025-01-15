معدلات تنفيذ شقق "سكن كل المصريين" محدودي الدخل بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل.

وأكد على الموقف التنفيذي للمشروع الذي يضم ٢٩٨عمارة سكنية، بإجمالي ٧١٥٢ وحدة كاملة المرافق، بمساحة ٩٠مترًا مربعًا لكل وحدة، حيث يتألف كل مبنى من أربع وحدات في كل طابق. وأكد مصطفى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت ٨٥%، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، بما يضمن تسليم الوحدات وفق المخطط الزمني.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال الرصف والأسفلت بمحور الإمام الشافعي، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية بالمدينة، موضحًا أهمية الالتزام بالمعايير الفنية لضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة، بما يساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتطوير شبكة الطرق بالمدينة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على ضرورة التواجد الميداني للمهندسين والفنيين لمتابعة تنفيذ الأعمال على الأرض، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة، مع تذليل أي عقبات قد تعوق سير العمل.

تأتي هذه الجولة في إطار التوجيهات المستمرة من وزارة الإسكان بمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير العمراني والخدمات الأساسية، لتعزيز مستوى المعيشة وتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة

والتقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، وعددا من أعضاء الجمعية لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور، مستعرضًا المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بقطاع المرافق والطرق بالمناطق الصناعية بعددٍ من المدن الجديدة، ولاسيما بمدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وغيرهما من المدن، بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة للتيسير على المستثمرين.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مداخلات رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، حيث تقدموا بعدد من الطلبات والمقترحات تتعلق بأعمال الطرق والمرافق والخدمات بالمناطق الصناعية.

وفي الإطار ذاته، أكد وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، فهم شركاء فى تنمية تلك المدن، مؤكدًا حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات، من خلال آليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار، من أجل دفع معدلات التنمية فى القطاعات المتعددة بالمدن الجديدة.

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة التيسيرية الخاصة بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالمشروع، واتخاذ القرارات اللازمة لدفع معدلات التنفيذ، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمحافظة، وصندوق التنمية الحضرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، تولت منذ فترة تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، كما يتم فى الوقت نفسه تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

ضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات

وسبق ووجه المهندس شريف الشربيني، بحسن إدارة المشروعات والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة، وتذليل أي عقبات، لضمان عدم التأخير، وضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات، لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية.

وعقب جولته بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولي المشروع، لدفع معدلات تنفيذ جميع الأعمال، وتذليل أي عقبات بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.

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