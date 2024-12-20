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رياضة

محمود عاشور حكما لـ VAR في افتتاح خليجي 26

طاقم حكام مباراة
طاقم حكام مباراة افتتاح خليجي 26، فيتو

خليجي 26، أعلنت لجنة حكام كأس الخليج العربى تعيين طاقم تحكيم افتتاح منافسات كأس الخليج العربى بين الامارات وقطر.

وجاء طاقم حكام مباراة قطر والامارات مكون من:  الروماني كوفاكس استيفان حكما للساحة ويعاونه ماريكا ميهاي ماريوس مساعد أول وتونيوجي فيرينتش مساعد ثاني والجزائري مصطفى غربال حكما رابعا والمصري محمود عاشور حكم فيديو والصيني فو مينج حكم فيديو مساعد.

مباراة الامارات وقطر

ويشهد ملعب جابر المبارك الصباح في الكويت، مواجهة مرتقبة بين منتخبي الإمارات وقطر في افتتاح مباريات كأس الخليج العربي بنسختها السادسة والعشرين.

بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26″، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتنتهي في الثالث من يناير المقبل.

ومن المقرر اقامة اللقاء غدا السبت ٢١ ديسمبر الحالي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

محمود عاشور حكم الفار الدولي، فيتو
محمود عاشور حكم الفار الدولي، فيتو

محمود عاشور أفضل حكم فيديو

المصري محمود عاشور الحكم الدولي الوحيد الذي وقع عليه الاختيار لتمثيل بلاده في خليجي 26 نظرا لكفاءته وخبراته الكبيرة  .

محمود عاشور لقب بأفضل حكم في تقنية الفيديو الذي يعتمد عليه بالتخصص الاتحاد الإفريقي والعربي في جميع بطولاته واخيرا ليضع عاشورا قدمه في مشاركته للبطولات العالمية التي يقدمها الاتحاد الدولي الفيفا.

محمود عاشور ليس اللقاء الاول في ادارته لأفتتاح البطولات بل سبق له عدد كبير من ادارته لتقنية الفيديو في جميع البطولات والمحافل التي يشارك بها ويقدم درسا نموذجا في تقنية الفيديو.

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