نائب محافظ الأقصر يبحث مطالب أصحاب البازارات ضمن مبادرة ظواهر سياحية (صور)

أجرى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر جولة تفقدية داخل السوق السياحي بوسط مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، لبحث مطالب أصحاب البازارات في إطار فعاليات مبادرة «ظواهر سياحية»، وذلك وفقا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

فعاليات مبادرة ظواهر في الأقصر



والتقى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بعدد من أصحاب البازارات بالسوق السياحي لسامع شكواهم والتي كانت أبرزها منع ظاهرة المتسولين ومنع سير الدراجات النارية في السوق السياحي، وتكثيف إضاءة الكهرباء، وتركيب لافتات بالهوية البصرية للأقصر تحمل إسم السوق السياحي بلغات مختلفة، ورفع كفاءة وزيادة الحمامات في السوق.



وحرص عددا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على التقاط الصور التذكارية مع نائب محافظ الأقصر وشباب مبادرة ظواهر والفتيات الصغار بالزي الفرعوني التي كانت تقوم بتوزيع الشوكولاته على الأجانب من حول العالم تزامنًا مع حلول أعياد الميلاد المجيد والسنة الجديدة 2025، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

نائب محافظ الأقصر يوجه بخفض أسعار المنتجات بالسوق السياحي



وأكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ أن كافة المطالب سيتم دراستها ووضع خطة حل حذرية لها، فيما وجه أصحاب البازارات بالسوق السياحي بتقليل أسعار القطع المستنسخة من الالباستر والمشغولات الصدفية والفضية التي يتم بيعها للزبائن الأجانب من مختلف الجنسيات.

رافق نائب محافظ الأقصر أثناء جولته كلا من الخبير السياحي ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، مراد رشاد شنودة مندوب غرفة السلع السياحية، والدكتورة رضا عطا الله بكلية الآثار جامعة الأقصر.



يشار إلى أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.