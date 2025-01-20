ممثل الأمم المتحدة لصندوق السكان: مصر تدعم ملف الحقوق الإنجابية للمرأة

قال إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن من أهداف الصندوق هو تحقيق الوصول الشامل إلى الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، وتعزيز الحقوق الإنجابية، نحن نعلم أن صحة المرأة، هو ضمان لصحة الأسرة وبالتالي لصحة المجتمع .

تعزير وحماية الحقوق الإنجابية

وأضاف خلال كلمته باحتفالية حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الإثنين:" إننا نتمنى أن يكون ما قمنا به في هذا الملف له أثر كبير، مقدمًا الشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الحضور ومن بينهم نقيب الأطباء المصري، وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في دعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية وحقوق المرأة.

دور مصر في دعم ملف الحقوق الإنجابية

وتابع:" أن مصر تدعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة خاصة في الأرياف وهي ملتزمة ومتقدمة في ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة".

احتفالية قومي حقوق الإنسان لحماية وتعزيز الحقوق الإنجابية

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نظم احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة إيمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

ويشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.