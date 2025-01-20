الإثنين 20 يناير 2025
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سياسة

مشيرة خطاب: تنفيذ العديد من المبادرات الصحية لدعم حقوق المرأة الإنجابية

مشيرة خطاب رئيس المجلس
مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو

 أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من المخزي أننا لا نزال نتحدث عن ظاهرة الختان وتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال أو زواج الأطفال المبكر وحرمانهم من حقهم في التعليم، مشيرة إلى أن الحكومة سنت تشريعات تجرم هذه الظواهر وتعاقب من يقدم على فعلها.

 

تعزيز الحقوق الإنجابية في مصر 

 وأضافت "خطاب"- خلال كلمتها بالاحتفالية الختامية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، وأكدت أنه يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أول رئيس جمهورية يشدد العقوبة على زواج الأطفال ومن يرتكب جريمة تشويه الأعضاء التناسلية أو ما يطلق عليها "الطهارة" وهو ما يؤكد مدى اهتمامه بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع، وهو ما يعد شجاعة منه أن يتطرق لهذه القضايا الهامة في المجتمع ويتصدى لها.


وأشارت "خطاب" إلى أن دعم وتعزيز الدولة لحقوق المرأة الإنجابية والجنسية من خلال عدد من المبادرات الصحية التي تجوب محافظات مصر لمساعدة النساء وتوعيتهن بمخاطر عدم تنظيم الحمل والحصول على حقوقهن الإنجابية.

 

الحقوق الجنسية للمرأة والطفل 

وأوضحت  أن مصر نظمت مؤتمرا مهما للصحة والسكان ولكن هناك أزمة كبيرة تتمثل في خوفنا من الحديث عن الحقوق الجنسية للمرأة والطفل، وأن الحمل دون وعي يعرض حياة النساء للخطر.

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