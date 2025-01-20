محمود كارم: حماية الصحة الإنجابية يرتبط بالحصول على باقي حقوق الإنسان (صور)

قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الصحة الجنسية والإنجابية تعتمد على حصولنا على حقوق الإنسان المترابطة المتعددة، بما في ذلك الاستقلال الجسدي والحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة والحق في الخصوصية والحق في التعليم، وحظر التمييز.

تعزيز الحقوق الإنجابية



وأضاف خلال كلمته باحتفالية حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الإثنين:" كل من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، أشاروا بوضوح إلى أن حق المرأة في الصحة يشمل صحتها الجنسية والإنجابية. وهذا يعني أن على الدول التزامات باحترام وحماية وإعمال الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، وهو ما أكد عليه إن المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة".

القضية السكانية في مصر

وأكد أنه منذ ٢٠٠٥ عقد قومي حقوق الإنسان عدة لقاءات مع منظمة الأمم المتحدة للسكان

لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المجلس والمنظمة في إطار خطة عمل المجلس، فيما يتعلق بالقضية السكانية، واتفق الطرفان حينها على وضع تصور للأنشطة تحت عنوان

" تعزيز ثقافة حقوق الإنسان " تتناول موضوع حقوق الإنسان والصحة الإنجابية من

خلال بناء قدرات المجلس، وعمل دراسات بحثية وإعداد ندوات وورش عمل.

حقوق الإنسان في الصحة الإنجابية

وأوضح أنه في عام ٢٠٠٦ عقد المجلس مؤتمر "حقوق الإنسان في الصحة الإنجابية بجامعة أسيوط وذلك تنفيذًا لما ورد بمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة محافظتي المنوفية وأسيوط، وفي عام ۲۰۰۹ أطلق مشروع تدريبي بالتعاون مع مركز البحوث والتدريب على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وتم تصميم المنهج التدريبي لهذه الدورة كي يساعد في خلق كوادر تدريبية قادرة على نشر وزيادة المعرفة بالحقوق الإنجابية في إطار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ودعمها بهدف تحقيق العديد

من المكاسب الصحية لفئات المجتمع المختلفة، في إطار الدليل المرجعي الذي أعده

المجلس القومي لحقوق الإنسان مع وزارة الصحة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وقال:" أجريت الدورة التدريبية مايو ۲۰۰۹ بإشراف الدكتور معتز بالله موسى، خبير

الصحة الإنجابية وشارك في الدورة التدريبية ۱۳ متدربًا بترشيح من المجلس القومي لحقوق

الإنسان والإدارة المركزية ومحافظتي بني سويف وسوهاج، وكذا بترشيح من مؤسسات

المجتمع المدني ووزارة الصحة وتناولت موضوعات التدريب: الدعوة وكسب التأييد،

ومهارات الاتصال، ومهارات التدريب".

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