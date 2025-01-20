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سياسة

"قومي حقوق الإنسان" يحتفل بانتهاء برنامج التعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

برنامج الأمم المتحدة
برنامج الأمم المتحدة عن الصحة الإنجابية، فيتو

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان احتفالية ختامية اليوم الاثنين، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.

يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية..

ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

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برنامج الأمم المتحدة عن الصحة الإنجابية أعضاء قومي حقوق الإنسان حقوق الإنسان
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