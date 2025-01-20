أقوال شهود العيان في العثور على جثة سيدة داخل عقار ببولاق الدكرور

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان وأسرة سيدة عثر على جثتها داخل عقار ببولاق الدكرور، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تبين من خلال أقوال أفراد أسرتها وشهود العيان، أن الضحية سقطت أثناء محاولتها استقلال المصعد، حيث فوجئت بعدم تواجد الكابينة، ليختل توازنها وتتعرض للسقوط، لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وأمرت النيابة بدفن جثة الضحية عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة، لعدم وجود شبهة جنائية، وباشرت التحقيق.

مصرع سيدة داخل عقار ببولاق الدكرور

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع سيدة داخل عقار ببولاق الدكرور، وتوصلت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن السيدة أثناء محاولتها استقلال المصعد، تفاجأت بعدم وجود الكابينة، مما أسفر عن سقوطها ببئر المصعد، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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