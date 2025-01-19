مصرع طالبة إثر إصابتها باختناق بالغاز في بولاق الدكرور

لقيت طالبة مصرعها إثر إصابتها بحالة اختناق بسبب حدوث تسريب غاز أثناء استحمامها، بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طالبة إثر إصابتها بحالة اختناق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين مصرع طالبة تبلغ من العمر 25 سنة، إثر إصابتها بحالة اختناق بسبب تسريب غاز، وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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