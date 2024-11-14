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سياسة

الأمين العام لقومي حقوق الإنسان: المجلس يلعب دورًا استشاريًا لمؤسسات الدولة

جلسة الأعلى للإعلام
جلسة الأعلى للإعلام عن ملف حقوق الإنسان، فيتو

قال السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس عليه تقديم المشورة وطرح البدائل فهو يلعب دورًا استشاريًا لمؤسسات الدولة، فالمجلس هو من طرح فكرة ضرورة وجود مفوضية لمنع التمييز، وكنا من  أوائل المؤسسات التي ندت بها وبالفعل وضعت بالدستور، المجلس أول من بادر وتبنى خطة لمواجهة خطاب الكراهية، كما أنه ناقش وقدم رأيه  في  مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبدائل للحبس الاحتياطي.

 


وأضاف خلال الجلسة الأعلى للإعلام مع رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عن ملف حقوق الإنسان، اليوم الخميس: نعمل في ظروف مختلفة تمامًا فهناك بعض المتغيرات إيجابية فالرئيس أعلن عام ٢٠٢١ للمجتمع المدني المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مراكز التأهيل وما حدث بها من تطورات، وهناك سجون كان عمرها ١٢٠ عاما وحدث تطور كبير، ودور المجلس أن  أعلن أنه حدث تطور ونطالب بالمزيد.

وأشار إلى أن مصر ظلت  ١٩ عامًا  لم تشارك في اللجنة التعاقدية الخاصة بالحقوق المدينة والسياسية، والآن فنحن أمام وزراء يذهبون ويشتبكون ويقدمون تقرير ويكتبون ملاحظات ويمنحون   فرصة للرد.

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جلسة الأعلى للإعلام عن ملف حقوق الإنسان السفير محمود كارم المجلس القومي لحقوق الإنسلن

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