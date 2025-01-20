انخفاض أسعار النفط مع الاستعداد لبدء ولاية ترامب الثانية

أسعار النفط اليوم، سجل سعر النفط اليوم الإثنين انخفاضًا قبل حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث تستعد الأسواق لفترة من عدم اليقين والاضطراب مع بداية ولايته الثانية في البيت الأبيض.

أسعار النفط اليوم

سعر النفط اليوم الإثنين

وخلال تداولات اليوم؛ اقترب سعر خام برنت من 80 دولارًا للبرميل بعد انخفاضه خلال الجلستين الماضيتين.

أسعار النفط اليوم

توقعات بفرض عقوبات جديدة على إيران

وهناك توقعات بأن يلجأ ترمب إلى استخدام صلاحيات الطوارئ - وفق القانون الفيدرالي- في الساعات الأولى من تنصيبه، كجزء من خطته لتعزيز إنتاج الطاقة المحلي في الولايات المتحدة.

أسعار النفط اليوم

سوق النفط تترقب تحركات ترامب

كما هدد دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة على شركاء تجاريين مثل الصين وكندا والمكسيك، وقد يفرض عقوبات إضافية على إيران.

أسعار النفط اليوم

خطاب تنصيب ترامب اليوم سيحدد أجندة الأسبوع

وقال أرني لوهمان راسموسن، كبير المحللين في شركة "إيه/ إس جلوبال ريسك مانجمنت" (A/S Global Risk Management) بحسب «الشرق بلومبرج»: "سيحدد خطاب تنصيب ترامب اليوم وأي مراسيم محتملة أجندة الأسبوع".

وأضاف: «أنه بطبيعة الحال، تركز سوق النفط على التصريحات المتعلقة بالعقوبات على إيران وروسيا وفنزويلا، مع متابعة خاصة للتعريفات، خاصة تلك المتعلقة بالنفط الكندي والمكسيكي».

أسعار النفط اليوم

أسعار النفط في 2025

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت في بداية العام الجاري، مدعومة بزيادة الطلب على التدفئة بسبب الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي، إلى جانب توسيع العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الروسي، مما دفع العملاء في آسيا للبحث عن مصادر بديلة.

تأثير العطلة الفيدرالية في الولايات المتحدة على أحجام التداول

فيما يُتوقع أن تكون أحجام التداول منخفضة اليوم الاثنين بسبب وجود عطلة فيدرالية في الولايات المتحدة.

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