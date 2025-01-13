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اقتصاد

النفط يسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر

النفط، فيتو
النفط، فيتو

أسعار النفط، سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند الافتتاح، اليوم الإثنين، لتواصل ارتفاعها وسط توقعات بأن تؤثر العقوبات الكبيرة على إمدادات الخام الروسي إلى الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أي 1.69 في المئة إلى 81.11 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.44 دولار، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار، أي 1.83 في المئة، إلى 77.97 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.32 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثامن من أكتوبر.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين غازبروم نفت وسورغوت للنفط والغاز بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا.

وقال متعاملون ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة مما سيدفع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على المزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وهو ما سيزيد الأسعار وتكاليف الشحن.
 

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اسعار النفط الخام الروسي الصين الهند العقود الآجلة لخام برنت الغاز

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